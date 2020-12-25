Matcha çayı nedir? Matcha çayının faydaları nelerdir?

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan Matcha çayı, bilinen yeşil çay ile aynı bitkiden üretilir. Halk arasında yeşil çayın toz hali olarak da söylenir. Fakat yetiştirilme şeklinden dolayı daha zengin içeriğe sahip olan Matcha nedir? Daha çok klorofil üretebildiği için yüksek klorofil antioksidan özelliğini nasıl öne çıkarır? Matcha çayı faydalarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin!

Matcha Çayının Zengin Faydaları

Japonların keşfettiği fakat son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelen bu çayın faydalarının neler olduğunu sizler için derledik.

Zengin antioksidan deposu: Antioksidanların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez. Vücut ihtiyacı olan antioksidanları, çiğ meyveler ve yeşil sebzeler gibi farklı besinlerden almaya çalışırken Matcha çayının en önemli faydası yüksek antioksidan oranıdır. Diğer besinlere göre 5 kat daha fazla antioksidan içerir.

Kolesterolü düşürücüdür: Matcha çayının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini biliyor musun? Düzenli olarak Matcha çayı tüketilmesi, LDL kolesterol değerinin daha düşük olmasını sağlar. Ayrıca iyi kolesterolü yükseltici etkisi de gözlenir. Matcha sayesinde hem kalp sağlığını koruyabilir hem de kolesterolün negatif etkilerini önleyebilirsiniz.

Metabolizmayı hızlandırır: Matcha çayı, içeriğindeki kafein sayesinde metabolizmayı canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca hiç kalori içermemesi sebebiyle de zayıflamak için yapılan diyetlerin en fazla kullanılan çayıdır. Hem hızlı zayıflamanızı hem de diyet listenizin daha verimli ilerlemesini sağlar. Yapılan araştırmalara göre spor öncesi içilen Matcha çayı kalori yakımını çok üst seviyeye çıkardığı söylenebilir.

Hafızayı güçlendirir: Matcha çayı dopamin ve serotonin üretimini hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bu hormonlar hafızayı güçlendirir. Ayrıca Matcha çayı içerek konsantrasyonunuzu artırabilir, psikolojik durumunuzda da olumlu bir artış sağlayabilirsiniz.

Stresi azaltır: Depresyon anında veya gün içinde stresli, durgun olduğunuz zamanlarda Matcha çayı tüketerek rahatlayabilirsiniz. İçeriğindeki L-theanine sayesinde beyne etki ederek uyku anındaki gibi vücudu gevşetir, kendinizi dinlenmiş hissedebilirsiniz.

Kanseri önler: Yeşil çayın vücudu tehlikelere karşı koruyan güçlü antioksidanlar barındırdığını söyleyebiliriz. En güçlüsü ise kuvvetli bir anti-kanserojen olan Epigallocatechin gallate (EGCG)’dır. Matcha çayının içinde yeşil çaya oranla çok daha fazla EGCG bulunduğundan, kansere karşı etkili bir savunma olabilir.

Enerji vericidir: Yeşil çayda olduğu gibi matcha çayının da kafein içerdiğini yukarıda belirtmiştik. Fakat kafein dendiği zaman akla gelen kahvelerin içinde bulunan kafein değildir. Aksine bu daha sağlıklı bir türdür. Theophylline olarak geçen bu kafein türü enerji üzerinde pozitif yönde bir etki gösterir.

Matcha Çayı Nasıl Hazırlanır?

Matcha, yeşil çayın toz hali olarak anılsa da yapılış şekli ile yeşil çay ve diğer tüm bitki çaylarından ayrılır. Hazırlanması oldukça kolaydır fakat ilk defa yapacaklar için biraz karışık da gelebilir. Bu noktada Matcha çayı nasıl yapılır diyecek olursanız işte cevabı! Öncelikle Matcha çayının yaprak değil, toz şeklinde satıldığını söylemeden geçmeyelim. Matcha çayı alışılmışın dışında demlenmeden özel bir yöntemle hazırlanır. Bunun için tek ihtiyacın olan bambu karıştırıcı!

Fincana 1 çay kaşığı Matcha tozu konur ve üzerine 2-3 damla kadar su ekleyip yavaş yavaş karıştırılır.

Sonrasında kaynar su üzerine dökülüp iyice köpürene kadar karıştırmaya devam edilir.

Matcha çayının hazırlanmasında püf nokta; Matcha’ya su eklerken durmadan karıştırılmalıdır. Bu karıştırma işlemi için de bambu karıştırıcı çay fırçası kullandığınızda hem gerekli olan köpüklü kıvamı yakalayabilir hem de çayın aromasını daha fazla öne çıkarabilirsiniz.

Matcha Çayının Detoks Etkisi

Matcha çayı, yeşil çay yapraklarının gölgede bekletip kurutularak elde edildiği için içeriğinde klorofil oranını çok daha yüksektir. Yüksek klorofil oranının olması da vücuttaki kanı temizleyen etkili bir detoks özelliği taşımasına sebep olur. Matcha çayının ayrıca metal ve toksinler gibi zararlı etkenlerin vücuttan doğal yolla atılmasını sağlayan güçlü etkileri vardır. Her ne kadar vücudu canlandıran bir detoks etkisi sunsa da Matcha’nın etkilerinden yüzünüz için de faydalanmalısınız. Cildinize detoks olarak kullanabileceğiniz Matcha içeren maskeler tavsiye edilir. Detoks Maskesi, saf killerin birleşimiyle hassas cildinizi yatıştırırken aynı zamanda cildin ihtiyacı olan nem dengesini sağlar. Kuru bir cilde sahip olanlar bir kez kullanmaya başladığında bir daha vazgeçemeyecek! Siz de detoks yaparak cildinizi şımartın.