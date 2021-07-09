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MateBook ürünlerinde yaz kampanyası

09.07.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MateBook ürünlerinde yaz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Huawei, yaz kampanyası dahilinde, MateBook ürünlerinde çeşitli fırsatlarla tüketicileri dizüstü bilgisayar ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Huawei, yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor.

1 Temmuz - 15 Ağustos'ta devam edecek kampanya ile Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarından MateBook X Pro i7, MateBook X Pro i5, MateBook X, MateBook D15 i3 ve MateBook 13 R7 indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.

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