Matematik parkı ziyaretçi akınına uğruyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın girişimleriyle hizmete açılan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, eğitim turizmine önemli katkı sağlıyor. Öğrenmenin eğlence ile keyifli hale gelmesini ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlayan park, Sezar şifreleri, Hilbert küpü gibi çeşitli eğitici oyun grupları ile bilim kaşiflerinin özgün fikirleriyle problemleri çözmelerine yardımcı olurken, ülke genelinden Efeler’e gelen birçok öğrenci gruplarının da ziyaretçi akınına uğruyor.

2021 yılının Ekim ayında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün matematiğe olan sevgisi ve heyecanı bize de yansıdı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu park, onların temel eğitimine katkı yapacak” sözleriyle kurdelesi kesilen ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adının verildiği Bilim Parkı, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci grubunu ağırlarken, Efeler’in eğitim turizminin başkenti olma hedeflerine katkı sunuyor. Park, Türkiye’nin dört bir yanından farklı yaşlardaki öğrenci ve eğitmenlerin yanı sıra çok sayıda uluslararası öğrenci tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Alanında uzman öğretmenler, parktaki eğitici oyuncakları misafirlere tek tek tanıtıyor. Bilim meraklıları, uygulamalı oyunlar eşliğinde yeni bilgileri deneyimleyerek ediniyor. Oyunların ardından keyifli anlarına kısa bir ara vermek isteyenlere parkta yer alan Bilim Kafe eşlik ediyor. Doğayla iç içe olan ve ziyaretçilerine bu yönüyle de etkileyen parkın çevresinde de zeytin başta olmak üzere farklı türlerde ağaçlar yer alıyor.

