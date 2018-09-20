SPOR

Mathieu Valbuena'dan Phillip Cocu için sitem dolu paylaşım!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2018 20:31 | Son Güncelleme

Dinamo Zagreb maçının kadrosuna alınmayan Mathieu Valbuena, Twitter hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı. Valbuena, kendisini maçın kadrosuna almayan teknik direktör Phillip Cocu'ya sitem eden ifadeler kullandı.

Mathieu Valbuena'dan Phillip Cocu için sitem dolu paylaşım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu kafileyle birlikte Hırvatistan'a götürülmedi.

Fransız futbolcu ise tepkisini Twitter'dan ortaya koydu. Valbuena, Twitter'dan ''Bugün takımda olmadığım için hayal kırıklığına uğradım ama neyse takım arkadaşlarımın arkasındayım! Hadi beyler!'' paylaşımında bulundu.

Hollandalı teknik adam tarafından gözden çıkarılan Valbuena, Konyaspor ile oynanan son lig maçında ısınmaya dahi gönderilmemişti.

vvv

PARTNERRoma’da nikâh Boğaz’da düğünRoma’da nikâh Boğaz’da düğün
Slimani için bomba itiraf!Slimani için bomba itiraf!
Manchester City ve Borussia Dortmund Eljif’in peşindeManchester City ve Borussia Dortmund Eljif’in peşinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu mathieu valbuena

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı

UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı

Cristİano Ronaldo'ya bir şok daha!

Cristİano Ronaldo'ya bir şok daha!

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!

Milos Krasic Fenerbahçe yaşadıklarının benzerini Lechia Gdansk’ta da yaşadı

Milos Krasic Fenerbahçe yaşadıklarının benzerini Lechia Gdansk’ta da yaşadı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mathieu Valbuena'dan Phillip Cocu için sitem dolu paylaşım!

Mathieu Valbuena'dan Phillip Cocu için sitem dolu paylaşım!

Slimani için bomba itiraf!

Slimani için bomba itiraf!

Manchester City ve Borussia Dortmund Eljif’in peşinde

Manchester City ve Borussia Dortmund Eljif’in peşinde

Fenerbahçe'de Valbuena Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Valbuena Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Phillip Cocu: Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz

Phillip Cocu: Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.