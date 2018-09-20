Mathieu Valbuena'dan Phillip Cocu için sitem dolu paylaşım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu kafileyle birlikte Hırvatistan'a götürülmedi.
Fransız futbolcu ise tepkisini Twitter'dan ortaya koydu. Valbuena, Twitter'dan ''Bugün takımda olmadığım için hayal kırıklığına uğradım ama neyse takım arkadaşlarımın arkasındayım! Hadi beyler!'' paylaşımında bulundu.
Hollandalı teknik adam tarafından gözden çıkarılan Valbuena, Konyaspor ile oynanan son lig maçında ısınmaya dahi gönderilmemişti.
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