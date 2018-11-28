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Mathieu Valbuena: Ligue 1'e geri dönme ihtimalim var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamada geleceği hakkında konuştu. Valbuena, Fransa'ya dönme ihtimali olduğunu söylerken ocak ayında Fenerbahçe ile görüştükten sonra kararını vereceğini belirtti.

Mathieu Valbuena: Ligue 1'e geri dönme ihtimalim var

Fenerbahçe Transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri merak ediliyor. Sarı lacivertli takımda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mathieu Valbuena, Fransa Ligue 1'e geri dönme ihtimali olduğunu ancak öncelikle Fenerbahçe ile görüşeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mathieu Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamada geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Fransa Ligue 1'e dönmeyi düşündüm. Böyle bir ihtimal hala var. Sözleşmemin bitmesine 6 ay var. Fenerbahçe'nin benimle ilgili düşüncesini öğrenmek için yöneticilerle görüşmem gerekiyor. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz." dedi.

Valbuena bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 11 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(FutbolArena)

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Fenerbahçe mathieu valbuena

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