Mathieu Valbuena Olympiakos ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti

Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda eden futbolcu Mathieu Valbuena, Olympiakos ile görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.
Sarı-lacivertlilerde zor bir sezon geçiren Fransız yıldız, geçtiğimiz günlerde yayımladığı veda mesajında Fenerbahçe'ye elveda demişti.
Pire'ye gelen yıldız isim, "Burada olduğum için çok mutluyum. Biraz dinleneceğim ve sonra da Olympiakos ile kalan detayları da konuşacağız" ifadelerini kullandı.
Yunanistan’da Parapolitic FM’e açıklama yapan Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Mariniakis, “Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena’nın Olympiakos’a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olympiakos’un şampiyonluğu ve Avrupa’da yerini alması her şeyden önemlidir” dedi.
Semih Özsoy'dan Galatasaray ve Abdullah Avcı açıklaması
Fatih Terim'den mesaj var
Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki!
Shinji Kagawa, Beşiktaş'tan ayrıldı
Beşiktaş'ın transferini açıkladılar
''G.Saray'a gitmem, Beşiktaş'ı...''
Olcay Şahan'a sürpriz talip
Trabzonspor'un Karaman ile yüzü güldü
Portekiz'de zafer Sporting'in
Almanya Kupası da Bayern'in
Marcelo'dan transfer cevabı
Trabzonspor'da veda töreni
Flaş transfer resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum