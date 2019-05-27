SPOR

Mathieu Valbuena Olympiakos ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 34. haftasındaki Antalyaspor maçıyla Fenerbahçe'ye veda eden futbolcu Mathieu Valbuena, Olympiakos ile görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

Mathieu Valbuena Olympiakos ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti

Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda eden futbolcu Mathieu Valbuena, Olympiakos ile görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

Sarı-lacivertlilerde zor bir sezon geçiren Fransız yıldız, geçtiğimiz günlerde yayımladığı veda mesajında Fenerbahçe'ye elveda demişti.

Pire'ye gelen yıldız isim, "Burada olduğum için çok mutluyum. Biraz dinleneceğim ve sonra da Olympiakos ile kalan detayları da konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da Parapolitic FM’e açıklama yapan Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Mariniakis, “Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena’nın Olympiakos’a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olympiakos’un şampiyonluğu ve Avrupa’da yerini alması her şeyden önemlidir” dedi.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Ajax Türk yıldızla imzaladıAjax Türk yıldızla imzaladı
Baptista futbolu bıraktıBaptista futbolu bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mathieu valbuena Olympiakos

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

112 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeler!

112 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeler!

Bilic geri dönüyor! Yeni adresini açıkladı

Bilic geri dönüyor! Yeni adresini açıkladı

Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki!

Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Büyük kriz! 'Lucescu bizi kandırdı'

Büyük kriz! 'Lucescu bizi kandırdı'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Talisca çıldırdı! Yine durduramadılar

Talisca çıldırdı! Yine durduramadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mathieu Valbuena Olympiakos ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti

Valbuena imzaya gitti!

Ajax Naci Ünüvar ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Ajax Türk yıldızla imzaladı

Julio Baptista futbolu bıraktığını açıkladı

Baptista futbolu bıraktı

Lucescu sürprizi!

Lucescu sürprizi!

Ajax Lisandro Martinez ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Ajax'tan savunmaya takviye

İskoçya'nın yeni teknik direktörü Steve Clarke oldu

İskoçya'da Steve Clarke dönemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.