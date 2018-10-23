SPOR

Mathieu Valbuena'ya Lille talip oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye Valbuena müjdesi! Fenerbahçe'de gözden düşen Mathieu Valbuena'nın peşine, Fransa Ligue 1'de 2. sırada yer alan Lille düştü.

Mathieu Valbuena'ya Lille talip oldu!

Sezona darmadağın başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun fazla şans vermediği isimlerden Mathieu Valbuena'ya Fransa'dan talip çıktı.

Fransa'da beklentileri aşarak zirveye oynayan bir takım kuran Lille'in, orta sahada yaratıcı bir oyuncu aradığı ve Valbuena'nın peşinde olduğu kaydedildi.

Yapılan ilk görüşmelerde Valbuena'nın Fransa'ya dönmeyi düşünmediği için teklifi kabul etmediği belirtilirken, ara transfer döneminde bir kez daha zemin yoklanabileceği ifade edildi.

MALİYETİ YÜKSEK, F.BAHÇE GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Mathieu Valbuena, bu sezon 25 maçta forma giymesi durumunda sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve kontratı 1 yıl daha uzayacak.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için devre arasında bonservissiz bir satışa da onay verebileceği konuşuluyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de 6 maçta sadece 269 dakika süre alabilen 34 yaşındaki oyuncu, skor katkısı veremedi.

(Sporx)

PARTNER'Aşkı kapalı yaşarım''Aşkı kapalı yaşarım'
Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldıFenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı
Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurumHamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mathieu valbuena lille

En Çok Okunan Haberler

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Abdullah Avcı: Arda tamamen sahaya odaklandı

Abdullah Avcı: Arda tamamen sahaya odaklandı

Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı

Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı

Beşiktaş'ta kadro dışı kararı!

Beşiktaş'ta kadro dışı kararı!

Menajeri, Yusuf Yazıcı'ya İtalyan takımlarının talip olduğunu açıkladı

Menajeri, Yusuf Yazıcı'ya İtalyan takımlarının talip olduğunu açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mathieu Valbuena'ya Lille talip oldu!

Mathieu Valbuena'ya Lille talip oldu!

Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı

Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı

Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman cevabı

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman cevabı

Anderlecht - Fenerbahçe maçını Georgi Kabakov yönetecek

Anderlecht - Fenerbahçe maçını Georgi Kabakov yönetecek

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.