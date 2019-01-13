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Matias Morla Maradona'nın ameliyat olduğunu açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:09 | Son Güncelleme

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, karın fıtığı nedeniyle ameliyat edildi. Maradona'nın Avukatı Matias Morla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini duyurdu.

Matias Morla Maradona'nın ameliyat olduğunu açıkladı

Matias Morla, paylaşımında "Diego Maradona'nın ameliyatı sona erdi. Tanrıya şükür hiçbir problem çıkmadı. Diego'nun tekrar çalışmaya başlaması için bir an önce iyileşmesini ümit ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İyileşme sürecinin tamamlanması için 58 yaşındaki Maradona'nın birkaç gün daha hastanede müşahede altında kalacağı belirtildi.

Bu yıl da teknik direktörlüğünü üstleneceği Meksika ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek amacıyla rutin sağlık testleri için 4 ocakta Olivos Kliniğine giden Maradona'da, mide kanaması olduğu tespit edilmişti. Maradona'nın midesindeki kanamanın sebebinin ise 2015'te Venezuela'da geçirdiği mide küçültme ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

Maradona'nın hastaneden taburcu edilmesinin ardından Dorados de Sinaloa takımını çalıştırmak üzere Meksika'ya dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
diego armando maradona

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