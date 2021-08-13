Matriks'ten yılın ilk yarısında 16,1 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, 2021'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 593,21 artışla 16 milyon 147 bin lira net kar elde etti.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, 2021 yılı ilk yarısına ilişkin finansal verilerini açıkladı. Buna göre, finansal veri ve haber servisleri, emir-risk yönetim yazılımları, veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere, finans sektörüne yönelik yazılımların üretimi, satışı ile bakım ve destek hizmetleri konularında faaliyet gösteren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin net karı, 2021'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 593,21 artarak 16 milyon 147 bin 761 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, altı aylık sonuçların büyüme sürecinin devamına işaret ettiğini belirtti.

Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre net karlarını hemen hemen yedi katına çıkardıklarını aktaran Tutar, AR-GE yatırımları, büyüme ve karlılık artışını birlikte sürdürmenin önemine dikkati çekti.

"Bugüne kadar ürün ve servislerimizi çeşitlendirme konusundaki çalışmalarımızın sürdürülebilir büyüme konusunda şirketimize önemli katkısının olduğuna inanıyorum.

Elbette atılması gereken adımlar var. Mevcut konumumuzu daha da güçlendirerek geliştirmek için gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullanan Tutar ayrıca halka arz sürecinde hedefledikleri temettü politikası gereği 5 milyon TL net temettü dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 50 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurduklarını anımsattı.

