Matriks'ten yılın ilk yarısında 27,6 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin ilk altı aylık dönem net karı, geçen yılın tamamını aşarak 27 milyon 583 bin 99 lira olarak gerçekleşti.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, yılın ilk yarısına ilişkin finansal verilerini açıkladı. Buna göre, şirketin ilk altı ayda hasılatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,49 artışla 104 milyon 626 bin 664 liraya, net karı da yüzde 70,82 artışla 27 milyon 583 bin 99 liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, altı aylık sonuçların büyüme sürecinin devamına işaret ettiğini belirterek, bu yılın ilk 6 ayında karlılık anlamında bir önceki yılın tamamını geçtikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Sektörün mevcut ve olası ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip ederek sürdürdüklerini hatırlatan Tutar, şunları kaydetti:

"Piyasalar ve finansal teknolojiler alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kaliteli, sürdürülebilir ve müşterilerimizi bir adım önce çıkaracak çözümleri henüz ihtiyaçlar oluşmadan üretmek her zaman öncelikli hedefimiz oldu. Bu doğrultuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

