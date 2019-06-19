Mats Hummels, Borussia Dortmund'a geri döndü

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels'in Borussia Dortmund'a döndüğü ifade edildi.
Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un savunma oyuncunun transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığının aktarıldığı açıklamada, transferin sonuçlanması için Hummels'in sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği kaydedildi.
Hummels'in transferinin maliyeti 30.5 milyon Euro olarak açıklandı.
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