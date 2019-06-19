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Mats Hummels, Borussia Dortmund'a geri döndü

ALMANYA HABERLERİ  | 19.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Bayern Münih'te forma giyen eski oyuncusu Mats Hummels'i kadrosuna kattı.

Mats Hummels, Borussia Dortmund'a geri döndü

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels'in Borussia Dortmund'a döndüğü ifade edildi.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un savunma oyuncunun transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığının aktarıldığı açıklamada, transferin sonuçlanması için Hummels'in sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği kaydedildi.

Hummels'in transferinin maliyeti 30.5 milyon Euro olarak açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
mats hummels Borussia Dortmund bayern münih

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