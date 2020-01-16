Matteo Ferrari'nin eski sevgilisinden şok itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Matteo Ferrari ile bir dönem aşk yaşayan ünlü model Aida Yespica, ünlü bir kadınla aşk yaşadığını itiraf etti ve İtalya'da gündemin en üst sıralarına oturdu.

"Ünlü bir kadınla, çılgın bir ilişkim vardı" diyen Venezuella'lı olan Yespica, "İsmini işkence altında bile söyleyemem. Çünkü herkesin tanıdığı ve gerçekten ünlü biri" dedi.

Bir yıl süren ve popülaritesi nedeniyle sona eren gizli bir hikayeydi. Aramızda çok kıskançlık vardı. Daha önce, erkeklerle yaşadığım ilişkilerden daha fazlaydı" şeklinde konuştu.

İlişkileri sona erdikten sonra ara sıra denk geldiklerini belirten ünlü model, "Bazen birbirimizi görüyoruz ve gülümsüyoruz ama aramızda sadece dostluk var. Geçmişe dair bir tutku kalmadı" ifadelerini kullandı.

Matteo Ferrari ile yaşadığı ilişkiden Aron isimli bir erkek çocuğu bulunan Yespica, ülkesi Venezuella'da güzellik kraliçesi seçilmişti.

37 yaşındaki Aida Yespica, güzellik kraliçeliği sonrası modellik, oyunculuk ve televizyonda sunuculuk da yaptı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü ismin Instagram'da 890 bin takipçisi bulunuyor.

