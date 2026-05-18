Jose Mourinho ve Rafa Silva'dan Beşiktaş'a büyük darbe!

Beşiktaş’ın Rafa Silva’yı Benfica’ya satarken sözleşmesine koydurduğu 2 milyon avroluk Devler Ligi bonusu son anda suya düştü. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz Ligi'ni namağlup bitirmesine rağmen 3. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi biletini Sporting'e kaptırdı.

Beşiktaş’ın Portekiz temsilcisi Benfica’ya uğurladığı Rafa Silva’nın sözleşmesindeki gizli kasa maddesi, adeta mucizevi bir senaryoyla çöp oldu. İki kulüp arasındaki anlaşmada yer alan "Benfica ilk ikiye girerse 2 milyon avro ödenir" maddesi, Portekiz liginde eşi benzeri görülmemiş bir puan tablosunun kurbanı oldu. Jose Mourinho'nun ekibi sezonu yenilgisiz bitirmesine rağmen üçüncülükte kaldı, olan Siyah-Beyazlıların kasasına olacak milyonlara oldu!

NAMAĞLUP HÜSRAN: MOURINHO’NUN BENFICA'SI DEVLER LİGİ'Nİ KAÇIRDI

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Ligi’nde akılalmaz bir sezona imza attı. Çıktığı 34 mücadelede 23 galibiyet ve 11 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlılar, sezonu hiç mağlubiyet almadan tamamlamayı başardı. Ancak bu kusursuz seri, Porto ve Sporting Lizbon'un arkasında kalmalarını engelleyemedi. Sezonu 80 puanla 3. sırada noktalayan Benfica, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yer alma hakkını kaybederek UEFA Avrupa Ligi elemelerine mahkum oldu.

RAFA SILVA BONUSU SON MAÇTA YANDI!

Portekiz'deki bu sıra dışı lig performansı, en çok İstanbul’da yankı buldu. Sözleşmeye eklenen başarı endeksli özel madde gereği, Benfica'nın ligi ilk iki sırada bitirip Devler Ligi vizesi almasını bekleyen Beşiktaş yönetimi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Son haftaya kadar taşların yerinden oynadığı maratonda Sporting Lizbon'un ikinciliği kaptırmaması üzerine, Beşiktaş'ın kasasına girmesi kesin gözüyle bakılan 2 milyon euroluk dev bonus maddesi de resmi olarak devre dışı kalmış oldu.