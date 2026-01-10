Matteo Guendouzi, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Fenerbahçe'ye rüya gibi başlangıç

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve ayağının tozuyla Süper Kupa finalinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Matteo Guendouzi, taraftarına "Hoş bulduk" dedi, hem de ne deyiş!

İLK MAÇ, İLK GOL, İLK FÜZE!

Mücadelenin kilitlendiği anlarda sahneye çıkan Fransız orta saha, ceza sahası dışında topla buluştu. Kaleyi karşıdan gören Guendouzi, sağ ayağıyla topa öyle sert ve düzgün vurdu ki, meşin yuvarlak adeta bir mermi gibi Galatasaray ağlarına gitti.

GÜNAY GÜVENÇ ÇARESİZ KALDI

Galatasaray kalesini koruyan Günay Güvenç, köşeye giden bu sert şut karşısında uzansa da müdahale edemedi. Topun ağlarla buluşmasıyla Fenerbahçe tribünleri bayram yerine dönerken, Guendouzi ilk maçında gol atmanın sevincini takım arkadaşlarıyla doyasıya yaşadı.