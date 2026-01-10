SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Matteo Guendouzi, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Fenerbahçe'ye rüya gibi başlangıç

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Kupa finalinde sahne Fenerbahçe'nin yeni yıldızının! Sarı-Lacivertli formayla ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkan Matteo Guendouzi, rüya gibi bir başlangıç yaptı. Fransız yıldız, ceza sahası dışından Galatasaray kalesine adeta bir füze yolladı, kaleci Günay Güvenç çaresiz kaldı!

Matteo Guendouzi, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Fenerbahçe'ye rüya gibi başlangıç
Emre Şen
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve ayağının tozuyla Süper Kupa finalinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Matteo Guendouzi, taraftarına "Hoş bulduk" dedi, hem de ne deyiş!

İLK MAÇ, İLK GOL, İLK FÜZE!

Matteo Guendouzi, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Fenerbahçe ye rüya gibi başlangıç 1

Mücadelenin kilitlendiği anlarda sahneye çıkan Fransız orta saha, ceza sahası dışında topla buluştu. Kaleyi karşıdan gören Guendouzi, sağ ayağıyla topa öyle sert ve düzgün vurdu ki, meşin yuvarlak adeta bir mermi gibi Galatasaray ağlarına gitti.

GÜNAY GÜVENÇ ÇARESİZ KALDI

Galatasaray kalesini koruyan Günay Güvenç, köşeye giden bu sert şut karşısında uzansa da müdahale edemedi. Topun ağlarla buluşmasıyla Fenerbahçe tribünleri bayram yerine dönerken, Guendouzi ilk maçında gol atmanın sevincini takım arkadaşlarıyla doyasıya yaşadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbide Davinson Sanchez öyle bir gol kaçırdı ki! Kendi bile inanamadıDerbide Davinson Sanchez öyle bir gol kaçırdı ki! Kendi bile inanamadı
Süper Kupa'da yer yerinden oynadı! Fenerbahçe penaltı bekledi, Galatasaray teknik heyeti çileden çıktıSüper Kupa'da yer yerinden oynadı! Fenerbahçe penaltı bekledi, Galatasaray teknik heyeti çileden çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Mattéo Guendouzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.