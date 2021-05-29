Matthijs de Ligt: "Aşı olmayacağım"

Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, aşı olmayacağını söyledi.

Vücudu ile ilgili karar vermekte özgür olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Aşı olmadım ve olmayacağım. Bu zorunlu bir şey değil. Herkes kendi vücuduyla ilgili karar verebilir. Riskin farkındayım, olabildiği kadar az insanla temas etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

EURO 2020 öncesinde birçok oyuncu aşı olurken, UEFA'nın da oyunculara aşı olmalarını önerdiği kaydediliyordu.

21 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında koronavirüs geçirmiş ancak hastalığı hafif atlatmıştı.

