Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Hollanda Milli Takımı'nda Matthijs de Ligt, A Milli Takımımıza karşı aldıkları 4-2'lik yenilginin sonrasında konuştu.

Gollerinin verilmediğini belirten de Ligt, "Ben de açık bir şekilde görmedim. Orada Okay Yokuşlu çizginin gerisinden kafayla topu çıkardı. Biz gol gibi gördük ama hakemin kararıdır. Ben de üzüldüm ama devam ettik." ifadelerini kullandı.

Gol yollarında verimli olduğumuzu söyleyen genç futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı. Çok etkiliydiler. İlk golde sekerek kaleye girdi. Şans golüydü. Bizim tabii ki 4 gol yemememiz lazım." dedi.

Juventus'tan takım arkadaşı Merih için de mesaj yollayan 21 yaşındaki futbolcu, "Merih ile çok iyi bir ilişkim var. Şakalaştık. Oynamaması beni şaşırttı. Ona iyi şanslar diledim." ifadelerini kullandı.

