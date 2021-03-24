SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

24.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Milli Takımı'nın Türkiye'ye yenildiği maçın ardından Matthijs de Ligt açıklamalarda bulundu.

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Hollanda Milli Takımı'nda Matthijs de Ligt, A Milli Takımımıza karşı aldıkları 4-2'lik yenilginin sonrasında konuştu.

Gollerinin verilmediğini belirten de Ligt, "Ben de açık bir şekilde görmedim. Orada Okay Yokuşlu çizginin gerisinden kafayla topu çıkardı. Biz gol gibi gördük ama hakemin kararıdır. Ben de üzüldüm ama devam ettik." ifadelerini kullandı.

Gol yollarında verimli olduğumuzu söyleyen genç futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı. Çok etkiliydiler. İlk golde sekerek kaleye girdi. Şans golüydü. Bizim tabii ki 4 gol yemememiz lazım." dedi.

Juventus'tan takım arkadaşı Merih için de mesaj yollayan 21 yaşındaki futbolcu, "Merih ile çok iyi bir ilişkim var. Şakalaştık. Oynamaması beni şaşırttı. Ona iyi şanslar diledim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadıkŞenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Georginio Wijnaldum: Hakem büyük hata yaptı

Wijnaldum: Hakem büyük hata yaptı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Maçın kahramanı Burak Yılmaz konuştu!

Burak Yılmaz: Gurur verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.