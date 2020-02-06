Mauricio Isla: Transfer telefonu geldi

Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Isla devre arasında Riquelme'nin transfer için kendisini aradığını ve o süreci anlattı.
Boca Juniors'ta Riquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalışıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki. Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki isterim, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim.
"Riquelme bana, Ocak ayında transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sordu. Fenerbahçe ile konuşması gerekiyordu. Ben, 'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim."
"Benim için ayrılmak zordu ve dürüst olmak gerekirse, Ocak ayında ayrılmak istemedim. Sözleşmemi tamamlamak istedim."
"Bundan sonra Boca'ya gitmem diyemem ama şu anda yüzde 100 konsantre olmuş durumdayım ve sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor, biz de buna odaklanmış durumdayız."
"Riquelme, benim hayran olduğum oyunculardan biri. Favori oyuncularından birinin seni bu şekilde araması harika bir şey. Ancak ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım, sonrası için hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum."
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