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Mauricio Isla: Transfer telefonu geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.02.2020 22:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ beki Mauricio Isla, devre arasında Boca Juniors'tan transfer teklifi aldığını ancak şampiyonluk yaşamak istediği için sarı-lacivertli takımdan ayrılmadığını söyledi.

Mauricio Isla: Transfer telefonu geldi

Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Isla devre arasında Riquelme'nin transfer için kendisini aradığını ve o süreci anlattı.

"RIQUELME BENİ ARADI"

Boca Juniors'ta Riquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalışıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki. Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki isterim, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim.

"SÖZLEŞMEMİ BİTİRECEĞİM DEDİM"

"Riquelme bana, Ocak ayında transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sordu. Fenerbahçe ile konuşması gerekiyordu. Ben, 'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim."

"OCAK'TA AYRILIK İSTEMEDİM"

"Benim için ayrılmak zordu ve dürüst olmak gerekirse, Ocak ayında ayrılmak istemedim. Sözleşmemi tamamlamak istedim."

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

"Bundan sonra Boca'ya gitmem diyemem ama şu anda yüzde 100 konsantre olmuş durumdayım ve sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor, biz de buna odaklanmış durumdayız."

"DAHA SONRA OLABİLİR"

"Riquelme, benim hayran olduğum oyunculardan biri. Favori oyuncularından birinin seni bu şekilde araması harika bir şey. Ancak ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım, sonrası için hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe isla Transfer riquelme Boca Juinors

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