Mauricio Lemos: Burada efsane olmak istiyorum

Türkiye’nin en büyük kulübüne gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Lemos, “Bana gerçekleştirilen güzel karşılama için teşekkürler. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulübü zaten çok iyi tanıyorum. Tarihini iyi biliyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu izlerdim. Buraya gelmeden önce oynamış oyuncularla konuştum. Benim için iyi bir adım olacağını söylediler. Lugano ile gelmeden önce konuştum" açıklamasını yaptı

"AGRESİF BİR OYUNCUYUM"

Saha içinde nasıl bir oyuncu olduğundan da bahseden başarılı futbolcu, "Bir insanın kendisinden bahsetmesi zordur. Teknik bir stoperim, topla çıkmayı severim ve agresif bir oyunuyum. Ben burada kazanmaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Mental olarak hazır olmadığım dönemler oldu ama en son İspanya 2. Lig'de oynadım. Orada oynamamın sebebi tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamak istiyordum. Şu an her anlamda hazırım” dedi.

"AMACIM KENDİMİ OYNAYARAK GÖSTERMEKTİ"

Barcelona’dan aldığı resmi teklifle alakalı ise Lemos, “Dün akşam üstü geldim buraya, biraz yorgun olduğum için sabah antrenman yapmamın doğru olduğunu düşündüm. Barcelona’dan resmi bir teklif aldım, evet. Benim amacım kendini oynayarak göstermekti. Orası büyük bir kulüp ve orada oynamak zordu. Hayatta bazen böyle kararlar verirsiniz. Şu anda ben burada büyük bir kulüpteyim ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.