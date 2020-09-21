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Mauricio Lemos: Daha ligin başındayız, düzelteceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2020 22:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Lemos, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Mauricio Lemos: Daha ligin başındayız, düzelteceğiz

Fenerbahçe'de ilk maçına çıkan Mauricio Lemos, 0-0 biten Hatayspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden Uruguaylı oyuncu, "İlk 11 başladığım için mutluyum ama maça bakarsak mutsuzuz. Puanla yola devam etmek isterdik. Ligin başındayız, düzelteceğimizi düşünüyoruz. Lig uzun bir süreç, amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Zanka ile olan birliktelikleri sorulan Lemos, "Zanka ile oynarken rahattım. Bu hafta birlikte çalıştık, sahada sürekli iletişimde kaldık ancak 3 puanı alamadık, mutsuzuz. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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