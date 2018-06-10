Maurizio Sarri, Fenerbahçe'yi reddetti

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdikten sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Napoli ile yollarını ayıran Maurizio Sarri ile temasa geçtiği ve İtalyan hocanın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği kaydedildi.
59 yaşındaki hocanın Fenerbahçe ile birlikte Zenit'in yaptığı teklife de olumsuz geri dönüş yaptığı ve Chelsae ile Real Madrid ile yaptığı görüşmelerin de tıkandığı vurgulandı. (Sporx)
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