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Maurizio Sarri, Fenerbahçe'yi reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

İtalyan basını, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Napoli'den ayrılan Maurizio Sarri tarafından reddedildiğini yazdı.

Maurizio Sarri, Fenerbahçe'yi reddetti

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdikten sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Napoli ile yollarını ayıran Maurizio Sarri ile temasa geçtiği ve İtalyan hocanın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği kaydedildi.

59 yaşındaki hocanın Fenerbahçe ile birlikte Zenit'in yaptığı teklife de olumsuz geri dönüş yaptığı ve Chelsae ile Real Madrid ile yaptığı görüşmelerin de tıkandığı vurgulandı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Maurizio Sarri Fenerbahçe

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