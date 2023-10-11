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Mauro Icardi, Antalya dönüşü uçakta çileden çıktı! Olay iddiayı İspanyol basını duyurdu

11.10.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Antalya dönüşü uçağında ilginç bir olay yaşandığı iddia edildi. Bu iddiayı ortaya atan İspanyol basınına Icardi cephesinden henüz yalanlama gelmedi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın takım uçağında Icardi'nin içinde olduğu ilginç bir olayın yaşandığı ve yıldız futbolcunun sakinleştirilemediği iddia edildi.

ICARDI UÇAKTA ÇİLEDEN ÇIKTI

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Caras.perfil.com'da yer alan habere göre; Icardi ile Wanda Nara arasında yine kriz çıktı. Wanda Nara ile L-Gante arasında gizli bir buluşma olduğunu öğrenen Icardi'nin öfkeden çıldırdığı ve bu duruma çok sinirlendiği aktarıldı.

ARJANTİN'E GİDİP BULUŞTU İDDİASI

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İspanyol gazetede yer alan haberde; Wanda Nara'nın Arjantin'e gittiği ve ünlü şarkıcı ile buluştuğu bildirildi. Bu gelişmeyi Antalya dönüşü uçakta öğrenen Icardi'nin uçakta olay çıkardığı iddia edildi.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BİLİYORUM"

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Arjantinli Rapçi L-Gante, hapishaneden çıktıktan sonra açıklamalarda bulunmuştu. L-Gante, "Wanda şu anda Arjantin'de değil ama onun benim için endişelendiğini biliyorum. Wanda'ya her anlamda 10 puan veriyorum(Gülerek)" demişti. L-Gante, "Sürekli iletişim kurmasak da bazen haberleşiyoruz. Şimdilik bir ilişkimiz olmasa da o çok mükemmel biri" ifadelerini kullanmıştı.

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