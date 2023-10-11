Mauro Icardi, Antalya dönüşü uçakta çileden çıktı! Olay iddiayı İspanyol basını duyurdu

Galatasaray'ın takım uçağında Icardi'nin içinde olduğu ilginç bir olayın yaşandığı ve yıldız futbolcunun sakinleştirilemediği iddia edildi.

ICARDI UÇAKTA ÇİLEDEN ÇIKTI

Caras.perfil.com'da yer alan habere göre; Icardi ile Wanda Nara arasında yine kriz çıktı. Wanda Nara ile L-Gante arasında gizli bir buluşma olduğunu öğrenen Icardi'nin öfkeden çıldırdığı ve bu duruma çok sinirlendiği aktarıldı.

ARJANTİN'E GİDİP BULUŞTU İDDİASI

İspanyol gazetede yer alan haberde; Wanda Nara'nın Arjantin'e gittiği ve ünlü şarkıcı ile buluştuğu bildirildi. Bu gelişmeyi Antalya dönüşü uçakta öğrenen Icardi'nin uçakta olay çıkardığı iddia edildi.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BİLİYORUM"

Arjantinli Rapçi L-Gante, hapishaneden çıktıktan sonra açıklamalarda bulunmuştu. L-Gante, "Wanda şu anda Arjantin'de değil ama onun benim için endişelendiğini biliyorum. Wanda'ya her anlamda 10 puan veriyorum(Gülerek)" demişti. L-Gante, "Sürekli iletişim kurmasak da bazen haberleşiyoruz. Şimdilik bir ilişkimiz olmasa da o çok mükemmel biri" ifadelerini kullanmıştı.

