Mauro Icardi atıyor, eski defterler bir bir kapanıyor! Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i şimdiden geride bıraktı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumum Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmış ve üst üste 11. kez kazanmıştı.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ

Galatasaray'da 3 puanı getiren golü atan isim Mauro Icardi oldu. Karşılaşmanın 83. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı orta sonrası çok şık bir kafa vuruşuyla ağları bulan Arjantinli yıldız, adeta taraftarların sevgilisi haline geldi.

Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında direkt 8 puana etki eden Icardi; Başakşehir, Fenerbahçe ve Giresunspor'u da boş geçmedi.

BAFETIMBI GOMIS HARİÇ...

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol-5 asistlik performans ortaya koyan Mauro Icardi, Gomis dışında son yıllarda Galatasaray'da oynamış tüm forvetleri geride bıraktı.

Icardi gibi önemli bir kariyere sahip Falcao, iki tam yıl geçirmesine rağmen bir sezonda maksimum 12 gollük skor katkısında bulunmuştu.

Süper Lig'de 832 dakika oynayan Mauro Icardi, ortalama her 64 dakikada bir skora katkı yaptı.

İşte Diagne, Falcao, Mohamed ve Icardi'nin sarı-kırmızılı forma altındaki istatistikleri...

MBAYE DIAGNE (2018/2019)

OYNADIĞI MAÇ: 17

GOL: 11

ASİST: 1

SKOR KATKISI: 12

RADAMEL FALCAO (2019/2020)

OYNADIĞI MAÇ: 22

GOL: 11

ASİST: 1

SKOR KATKISI: 12

RADAMEL FALCAO (2020/2021)

OYNADIĞI MAÇ: 18

GOL: 9

ASİST: 2

SKOR KATKISI: 11

MOSTAFA MOHAMED (2021/2022)

OYNADIĞI MAÇ: 41

GOL: 8

ASİST: 5

SKOR KATKISI: 13

MAURO ICARDI (2022/2023)

OYNADIĞI MAÇ: 12

GOL: 8

ASİST: 5

SKOR KATKISI: 13

