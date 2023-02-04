SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi atıyor, eski defterler bir bir kapanıyor! Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i şimdiden geride bıraktı!

Mauro Icardi atıyor, eski defterler bir bir kapanıyor! Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i şimdiden geride bıraktı!

04.02.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden ve üst üste 11. galibiyetini alan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı taraftarların beğenisini topladı. Abdülkerim Bardakcı'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla ağları bulan Arjantinli yıldız, sarı - kırmızılıların eski golcüsü Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi geride bırakırken, Mostafa Mohamed'i ise yakaladı. İşte detaylar...

Mauro Icardi atıyor, eski defterler bir bir kapanıyor! Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i şimdiden geride bıraktı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumum Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmış ve üst üste 11. kez kazanmıştı.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ

AA-20230201-30148251-30148245-GALATASARAY_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

Galatasaray'da 3 puanı getiren golü atan isim Mauro Icardi oldu. Karşılaşmanın 83. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı orta sonrası çok şık bir kafa vuruşuyla ağları bulan Arjantinli yıldız, adeta taraftarların sevgilisi haline geldi.

Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında direkt 8 puana etki eden Icardi; Başakşehir, Fenerbahçe ve Giresunspor'u da boş geçmedi.

BAFETIMBI GOMIS HARİÇ...

AA-20230201-30148362-30148352-GALATASARAY_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol-5 asistlik performans ortaya koyan Mauro Icardi, Gomis dışında son yıllarda Galatasaray'da oynamış tüm forvetleri geride bıraktı.

Icardi gibi önemli bir kariyere sahip Falcao, iki tam yıl geçirmesine rağmen bir sezonda maksimum 12 gollük skor katkısında bulunmuştu.

AA-20230201-30148362-30148358-GALATASARAY_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

Süper Lig'de 832 dakika oynayan Mauro Icardi, ortalama her 64 dakikada bir skora katkı yaptı.

İşte Diagne, Falcao, Mohamed ve Icardi'nin sarı-kırmızılı forma altındaki istatistikleri...

MBAYE DIAGNE (2018/2019)

OYNADIĞI MAÇ: 17
GOL: 11
ASİST: 1
SKOR KATKISI: 12

RADAMEL FALCAO (2019/2020)

OYNADIĞI MAÇ: 22
GOL: 11
ASİST: 1
SKOR KATKISI: 12

RADAMEL FALCAO (2020/2021)

OYNADIĞI MAÇ: 18
GOL: 9
ASİST: 2
SKOR KATKISI: 11

MOSTAFA MOHAMED (2021/2022)

OYNADIĞI MAÇ: 41
GOL: 8
ASİST: 5
SKOR KATKISI: 13

MAURO ICARDI (2022/2023)

OYNADIĞI MAÇ: 12
GOL: 8
ASİST: 5
SKOR KATKISI: 13

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey Ümraniyespor maçında oldu! Buruk'u çılgına döndürmüştü... Derbide sahada yokHer şey Ümraniyespor maçında oldu! Buruk'u çılgına döndürmüştü... Derbide sahada yok
Dünya futbolunu şoke eden gelişme!Dünya futbolunu şoke eden gelişme!
Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!
Anahtar Kelimeler:
Radamel Falcao Mbaye Diagne Mostafa Mohamed Mauro Icardi galatasaray spor spor toto bıraktı spor tot süper li spor to iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı

O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı

Her şey Ümraniyespor maçında oldu! Buruk'u çılgına döndürmüştü... Derbide sahada yok

Her şey Ümraniyespor maçında oldu! Buruk'u çılgına döndürmüştü... Derbide sahada yok

Fenerbahçeli basketbolculardan büyük tepki! Maça o tişörtlerle çıktılar...

Fenerbahçeli basketbolculardan büyük tepki! Maça o tişörtlerle çıktılar...

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

İlk kez göründü! Kansere yakalanan Daum'un son hali sevenlerini üzdü

İlk kez göründü! Kansere yakalanan Daum'un son hali sevenlerini üzdü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.