Mauro Icardi bekleyişi sona erdi! Okan Buruk düşünceli

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Arjantin serüveni bitti ve yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.

ANTRENMANA ÇIKTI!

Mauro Icardi, bugünkü antrenmanda yer aldı

İZİN SÜRESİ İÇİN EKSTRA TALEBİNDE BULUNMUŞTU...

Toplamda 8 gün izin alan yıldız oyuncunun, 27 Mart Cuma günü takıma katılması gerekirken bu süreye 4 gün daha eklediği ortaya çıktı.

OKAN BURUK DÜŞÜNCELİ!

Havaalanında sessiz sedasız karşılanan Icardi'nin fiziksel durumu merak konusu. Teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncunun kondisyon raporuna göre özel bir program hazırladığı belirtilirken, yönetimin de "uzayan izin" ve "çıkan olaylar" nedeniyle oyuncuyla bir görüşme yapması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor karşısında Osimhen'in de sakatlığı sebebiyle elde tek golcü kaldığından Mauro Icardi'ye yer vermek isteyen Okan Buruk ise düşünceli. Kondisyon durumunu yakından takip eden tecrübeli hoca duruma göre derbide Barış Alper Yılmaz'ı da forvet pozisyonunda değerlendirebilir.