Mauro Icardi bu yüzden Galatasaray'ın teklifine cevap vermiyormuş!

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da, iç transferin en önemli gündem maddesi olan Mauro Icardi konusunda hareketli ve bir o kadar da gergin bekleyiş sürüyor. Dursun Özbek yönetimi, sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli süperstara yeni teklifini sundu ancak beklenen imza bir türlü gelmedi.

5 MİLYON EURO VE 1+1 YILLIK TEKLİF

Galatasaray cephesi, takımın gol yükünü çeken tecrübeli forvete yıllık 5 milyon Euro ücret üzerinden 1+1 yıllık yeni bir kontrat teklifinde bulundu. Ancak sorunun maddi konulardan ziyade, sözleşmenin detaylarına eklenen şartlardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

ICARDI'Yİ DÜŞÜNDÜREN O İKİ KURAL

Galatasaray yönetiminin sunduğu yeni mukavelede yer alan ve Icardi'nin disiplinini doğrudan hedef alan iki özel madde, Arjantinli yıldızı düşündürüyor. Yaklaşık 1 ay önce iletilen teklife henüz yanıt gelmemesine sebep olan o iki kritik madde şu şekilde:

Zamanında Katılım Zorunluluğu: Antrenmanlara ve hazırlık kamplarına zamanında gelme, kulübün belirttiği tarihte eksiksiz olarak takıma katılma.

Tedavi Merkezi Şartı: Sezon içerisinde herhangi bir sakatlık yaşanması halinde, tedavi ve rehabilitasyon sürecini yurt dışında değil; kesinlikle İstanbul'da ya da Galatasaray Kulübü'nün belirlediği yerde geçirme.

Sarı-kırmızılı yönetim, takım içi disiplini korumak adına bu şartların kabul edilmesi durumunda Mauro Icardi ile yola devam etmeyi planlıyor. Yıllık ücretten ziyade bu katı maddelere takılan Icardi'nin ise yönetime ne yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor.