Mauro Icardi'de düğüm çözüldü! Sözleşmesi taraftarları endişelendiriyordu, camiayı sevindiren haber geldi! Fenerbahçe derbisinde sahada...

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Yaşanan felaket sonrasında Spor Toto Süper Lig'e 1 ay ara verilmişti. Depremden yoğun şekilde etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor takımları ise ligden çekilmişti. Bu durumla birlikte Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği ortaya çıkmıştı.

MAURO ICARDI MERAK EDİLİYORDU

Ligin bitiş tarihinin haziran ayına sarkmasının beklenmesinin ardından gözler Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için PSG ile yapılan kiralık sözleşmeye çevrildi.

Mukavelesinin bitiş tarihi 31 Mayıs olarak gözüken Arjantinli yıldızın Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

SÖZLEŞMESİNDE SIKINTI YOK

Ajansspor'un haberine göre sarı - kırmızılıların PSG ile yaptığı anlaşmada golcü oyuncunun sezonu tamamlaması halinde kulübüne geri döneceğine dair bir madde yer alıyor.

Böylelikle yıldız isim, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Icardi, 9 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

