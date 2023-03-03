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Mauro Icardi'de düğüm çözüldü! Sözleşmesi taraftarları endişelendiriyordu, camiayı sevindiren haber geldi! Fenerbahçe derbisinde sahada...

03.03.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Gaziantep FK ve Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. TFF'nın bu talebi onaylaması sonrasında ligin son haftasının Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacağı ortaya çıkmıştı. Bu durumun ardından gözler, sarı - kırmızılıarın yıldız golcüsü Mauro Icardi için PSG ile yapılan kiralık sözleşmesine çevrilmişti. Oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı sahada olacağı öğrenildi.

Mauro Icardi'de düğüm çözüldü! Sözleşmesi taraftarları endişelendiriyordu, camiayı sevindiren haber geldi! Fenerbahçe derbisinde sahada...

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Yaşanan felaket sonrasında Spor Toto Süper Lig'e 1 ay ara verilmişti. Depremden yoğun şekilde etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor takımları ise ligden çekilmişti. Bu durumla birlikte Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği ortaya çıkmıştı.

MAURO ICARDI MERAK EDİLİYORDU

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Ligin bitiş tarihinin haziran ayına sarkmasının beklenmesinin ardından gözler Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için PSG ile yapılan kiralık sözleşmeye çevrildi.

Mukavelesinin bitiş tarihi 31 Mayıs olarak gözüken Arjantinli yıldızın Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

SÖZLEŞMESİNDE SIKINTI YOK

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Ajansspor'un haberine göre sarı - kırmızılıların PSG ile yaptığı anlaşmada golcü oyuncunun sezonu tamamlaması halinde kulübüne geri döneceğine dair bir madde yer alıyor.

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Böylelikle yıldız isim, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Icardi, 9 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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