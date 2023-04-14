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Mauro Icardi'den bu sezon bir ilk! Galatasaray - Kayserispor maçında...

14.04.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Kayserispor maçında sarı-kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaparken, Süper Lig’deki gol sayısını da 12’ye çıkardı.

Mauro Icardi'den bu sezon bir ilk! Galatasaray - Kayserispor maçında...

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi hat-trick yaptı.

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Müsabakanın 18. dakikasında defansın arkasına sarkan Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Başarılı futbolcu, 42. dakika ve 45+12. dakikalarda da penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yıldız futbolcu sarı - kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaptı.

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30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 12’ye çıkardı. Türkiye Kupası’nda 1 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon 13 golü bulunuyor.

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Müsabakaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

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