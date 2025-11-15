SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mauro Icardi'den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım"

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kız arkadaşı China Suarez’in konuk olduğu programa sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Program sırasında sunucuya bir Galatasaray forması hediye eden Icardi, aynı zamanda devam eden boşanma süreci hakkında da açıklamalarda bulundu. Arjantinli golcünün bu sürpriz ziyareti, hem program izleyicilerini hem de Galatasaray taraftarlarını şaşırttı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Mauro Icardi'den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım"
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kız arkadaşı China Suarez’in Arjantin’de konuk olduğu bir televizyon programına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. China, sunucu Mario Pergolini’nin sorularını yanıtlarken stüdyoya aniden Icardi girdi ve programa renk kattı. Bu sürpriz an, hem izleyiciler hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ICARDI’DEN EVLİLİK SORUSUNA ESPRİLİ CEVAP

Mauro Icardi den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım" 1

Elindeki Galatasaray formasını sunucu Mario Pergolini’ye hediye eden Mauro Icardi’ye canlı yayında yöneltilen ilk soru, “Ne zaman evleneceksiniz?” oldu. Arjantinli golcü bu soruya önce kahkaha atarak yanıt verdi, ardından ise süreci net şekilde açıkladı: “Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026’nın mart ayında sonuçlanacak.”

ICARDI’DEN WANDA NARA SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Mauro Icardi den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım" 2

“Wanda Nara ile boşanmanız kesinleştiğinde ne yapacaksınız?” sorusu yöneltildiğinde Mauro Icardi, bu kez net ve esprili bir cevap verdi: “Kesinlikle kutlayacağız.”

“ARJANTİN’E DÖNÜŞ İÇİN BİRDEN FAZLA TEKLİF ALDIM”

Mauro Icardi den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım" 3

Arjantin’e dönme ihtimali sorulan Mauro Icardi, bu konuda açık konuştu:

“Ben Newell’lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa’da kurdum.”

ICARDI: “GALATASARAY’A GELDİĞİMDE ZOR BİR DÖNEM VARDI”

Mauro Icardi den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım" 4

Galatasaray’daki kariyerine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız.”

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta tarihi Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın açıkladı: "Bizi aradılar tehdit ettiler, maça çıkmayız, futbolu bırakırız dediler!"Beşiktaş'ta tarihi Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın açıkladı: "Bizi aradılar tehdit ettiler, maça çıkmayız, futbolu bırakırız dediler!"
Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna’yı tek golle geçtiÜmit Milli Futbol Takımı, Ukrayna’yı tek golle geçti
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.