Mauro Icardi'den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım"

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kız arkadaşı China Suarez’in Arjantin’de konuk olduğu bir televizyon programına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. China, sunucu Mario Pergolini’nin sorularını yanıtlarken stüdyoya aniden Icardi girdi ve programa renk kattı. Bu sürpriz an, hem izleyiciler hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Elindeki Galatasaray formasını sunucu Mario Pergolini’ye hediye eden Mauro Icardi’ye canlı yayında yöneltilen ilk soru, “Ne zaman evleneceksiniz?” oldu. Arjantinli golcü bu soruya önce kahkaha atarak yanıt verdi, ardından ise süreci net şekilde açıkladı: “Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026’nın mart ayında sonuçlanacak.”
“Wanda Nara ile boşanmanız kesinleştiğinde ne yapacaksınız?” sorusu yöneltildiğinde Mauro Icardi, bu kez net ve esprili bir cevap verdi: “Kesinlikle kutlayacağız.”
Arjantin’e dönme ihtimali sorulan Mauro Icardi, bu konuda açık konuştu:
“Ben Newell’lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa’da kurdum.”
Galatasaray’daki kariyerine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı:
“Galatasaray’a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız.”
