Dusan Tadic, Fenerbahçe macerasını ve Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması ile gördüğümüz ve sarı-lacivertli taraftarlarca büyük beğeni toplayan Dusan Tadic, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na özel bir röportaj verdi.

''BAHANE ÜRETMEYİ SEVMYORUM AMA...''

Dusan Tadic, "Bahane üretmeyi sevmiyorum ama kesinlikle 99 puan kazandığınızda elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyorsunuz. Bence o yıl kesinlikle şampiyon olmayı hak ediyorduk. Neredeyse her derbi maçı kazandık, bence o yıl şampiyon olmalıydık.” dedi.

YEMEKHANEDEKİ VEDA İÇİN KONUŞTU!

Dusan Tadic, ''Yemekhanedeki veda benim için sorun değil, çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi. Biz oynamak istemedik ve kulüp bize bir şey vermek istedi. Bunu sahada ya da antrenman sahasında da yapabilirdik ama sıkıntı yok kulübü takdir ediyorum.'' açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDI MI?

Fenerbahçe'ye transfer olmadan evvel Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı sorusunu cevaplayan Dusan Tadic, "Beşiktaş ile temasım oldu. Konuştuk ama aynı zamanda Fenerbahçe ile anlaştım. Bence kimsenin işin rengini belli etmemesi ve sessiz kalması özeldi. Bu sayede gizli kalmıştı. Menajerim, bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi." diye konuştu.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ...

Kendisine yöneltilen, "Bir gün teknik adam olarak Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?" sorusuna Tadic şu yanıtı verdi...

"Göreceğiz. Oynadığın bir kulüpte ayrıca teknik direktör olmak çok güzel bir his, ki muhtemelen teknik direktör olacağım.. Eski kulübünüzle tekrar bir hikayeye sahip olmak. Kesinlikle gelecekte bunu düşüneceğim çünkü kupalar kazanmak istiyorum, neden Fenerbahçe ile olmasın.."