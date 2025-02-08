Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı! Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti! Yönetimle görüştü ve...

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin tedavisi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Mauro Icardi, takım arkadaşlarına ziyarette bulunmuştu.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GELDİ

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelmişti. Galatasaray yönetimiyle birlikte görüşme sağlayan Icardi, takım arkadaşlarıyla da zaman geçirip moral bulmuştu. Ertesi gün tekrar Arjantin'e dönen Icardi'nin Fenerbahçe maçı ile ilgili kararı belli oldu.

TÜRKİYE'YE GERİ GELECEK

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için yeniden Türkiye'ye gelme kararı alan Icardi, takımını desteklemek için tribünde yer alacak.