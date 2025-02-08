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Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı! Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti! Yönetimle görüştü ve...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2025 16:54
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Sakatlığı devam eden Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarını ve yönetimi ziyarette bulunmuştu. Ardından İstanbul'dan ayrılarak tekrar Arjantin'e dönen Mauro Icardi'den Fenerbahçe maçı için flaş bir karar verdiği öğrenildi.

Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı! Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti! Yönetimle görüştü ve...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin tedavisi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Mauro Icardi, takım arkadaşlarına ziyarette bulunmuştu.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GELDİ

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Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelmişti. Galatasaray yönetimiyle birlikte görüşme sağlayan Icardi, takım arkadaşlarıyla da zaman geçirip moral bulmuştu. Ertesi gün tekrar Arjantin'e dönen Icardi'nin Fenerbahçe maçı ile ilgili kararı belli oldu.

TÜRKİYE'YE GERİ GELECEK

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Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için yeniden Türkiye'ye gelme kararı alan Icardi, takımını desteklemek için tribünde yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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