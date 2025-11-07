SPOR

Mauro Icardi'den kafa karıştıran paylaşım! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu...

Galatasaray'da Osimhen'in arkasında iyice yedek kulübesine geçen Mauro Icardi'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mauro Icardi'nin paylaşımına anlam veremedi.

Emre Şen
ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın tartışmasız en önemli oyuncularından olan Mauro Icardi'den kafa karıştıran paylaşım geldi.

"KENDİNE BİLE BAKAMAYANLARIN..."

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ilginç bir göndermede bulundu. Icardi'nin yaptığı göndermenin kime olduğu henüz çözülemedi. İşte o paylaşım:

"Mauro Icardi: “Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asma."

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Galatasaray'a geldiğinden kısa süre sonra taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılarda kalmak isteyen Arjantinli golcü ile henüz sözleşme pazarlıkları başlamadı.

Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
