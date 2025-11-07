Mauro Icardi'den kafa karıştıran paylaşım! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu...

Galatasaray'ın tartışmasız en önemli oyuncularından olan Mauro Icardi'den kafa karıştıran paylaşım geldi.
Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ilginç bir göndermede bulundu. Icardi'nin yaptığı göndermenin kime olduğu henüz çözülemedi. İşte o paylaşım:
"Mauro Icardi: “Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asma."
Galatasaray'a geldiğinden kısa süre sonra taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılarda kalmak isteyen Arjantinli golcü ile henüz sözleşme pazarlıkları başlamadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum