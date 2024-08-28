Mauro Icardi'den maçtan saatler sonra paylaşım geldi! "Yolumuz uzun..."

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık mağlubiyetlerle mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybederken, alınan bu sonuç taraftarları oldukça üzdü.

Son düdüğün çalmasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"YOLUMUZ UZUN..."

"İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz."