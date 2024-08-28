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Mauro Icardi'den maçtan saatler sonra paylaşım geldi! "Yolumuz uzun..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 10:52
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Galatasaray'da İsviçre ekibi Young Boys'a elenmenin üzüntüsü yaşanırken, Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü Mauro Icardi'den maçtan saatler sonra bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi'den maçtan saatler sonra paylaşım geldi! "Yolumuz uzun..."
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık mağlubiyetlerle mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybederken, alınan bu sonuç taraftarları oldukça üzdü.

Son düdüğün çalmasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"YOLUMUZ UZUN..."

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"İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz."

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