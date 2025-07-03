Mauro Icardi, Galatasaray'a kampa katılamayacağını söyledi! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi'nin yeni sezon çalışmalarına da geç katılacağı öğrenildi.

ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Wanda Nara ile çekişmeli bir boşanma davası geçiren Icardi, çocuklarının velayetini üstüne alabilmek için yoğun çaba harcıyor. Davayı yakından takip etmek için Arjantin'de kalmak isteyen Icardi, Galatasaray yönetiminden kampa 2 hafta geç katılmak için izin istedi.

GALATASARAY DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ

Galatasaray yönetimi, Icardi'den gelen bu talebi düşünmeden kabul etti. Ailevi meselelerini halledip yeni sezona hazırlanması için istediği süreyi veren sarı-kırmızılılar, bu süreçte Icardi'ye destek olacaklarını da söyledi.