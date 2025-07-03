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Mauro Icardi, Galatasaray'a kampa katılamayacağını söyledi! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ligin geri kalan kısmında forma giyemeyen Mauro Icardi'nin yeni sezon kampına da geç katılacağı öğrenildi. Eski eşi Wanda Nara ile çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayan Icardi, Galatasaray yönetiminden izin istedi.

Mauro Icardi, Galatasaray'a kampa katılamayacağını söyledi! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme
Emre Şen

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi'nin yeni sezon çalışmalarına da geç katılacağı öğrenildi.

ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Mauro Icardi, Galatasaray a kampa katılamayacağını söyledi! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme 1

Wanda Nara ile çekişmeli bir boşanma davası geçiren Icardi, çocuklarının velayetini üstüne alabilmek için yoğun çaba harcıyor. Davayı yakından takip etmek için Arjantin'de kalmak isteyen Icardi, Galatasaray yönetiminden kampa 2 hafta geç katılmak için izin istedi.

GALATASARAY DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ

Mauro Icardi, Galatasaray a kampa katılamayacağını söyledi! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme 2

Galatasaray yönetimi, Icardi'den gelen bu talebi düşünmeden kabul etti. Ailevi meselelerini halledip yeni sezona hazırlanması için istediği süreyi veren sarı-kırmızılılar, bu süreçte Icardi'ye destek olacaklarını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray Mauro Icardi eşi Wanda Nara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şundan kurtulalım artık. 3 Yıldır takımda ve bu üç yılda sezon başında yapılan hiç bir kampa katılmadı. Önce ki ikisinde de piskolojisini bahane etmişti. Geçen sezon ligdfe yürüyerek top oynarken sakatlandı. Taraftarın sevgilisi vs değil gönderin gitsin!
zaten bir senedir oynamıyor bir sene de çözemediği problemi 2 haftadamı çözecek bi türlü doyamadı ama
Hiç gelme , ayıp ediyorsun.
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