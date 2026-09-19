Galatasaray'ın yıldızından şok hareket! Kadroya alınmayınca milli takımı bıraktı

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, milli takım kariyeriyle ilgili radikal ve çok konuşulacak bir karara imza attı. Afrika futbolunda deprem etkisi yaratan iddiaya göre yıldız oyuncu, milli takıma veda etti.

KADROYA ALINMAYINCA İPLER KOPTU!

Senegal'in önde gelen basın organlarından 2stv'nin paylaştığı sıcak habere göre; yaklaşan Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmeyen Ismail Jakobs, teknik heyetin bu kararına büyük bir tepki gösterdi. Kadroya dahil edilmemesini kabul edemeyen 27 yaşındaki futbolcunun, Senegal Milli Takımı kariyerini tamamen noktalandırdığı öne sürüldü.

33 MAÇLIK MİLLİ MESAİDE ŞOK SON

Sarı-kırmızılı formayı giyen yetenekli sol bek, bugüne kadar ülke milli takımıyla toplamda 33 resmi müsabakada görev almıştı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Jakobs, arkadaşlarına yalnızca 2 asistlik katkı sunabilmişti. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından 27 yaşındaki oyuncunun tamamen Galatasaray'a odaklanması bekleniyor.