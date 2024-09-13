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Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası! Güney Amerika ekibi talip olup transfer için tarih verdiler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 11:10
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya ekibi Flamengo, Icardi'yi kadrosuna katabilmek için Ocak 2025'te harekete geçeceği ifade edildi. Icardi'nin Güney Amerika kıtasını sevmesini fırsat bilen Flamengo, yıldız golcüyü ikna etmeye çalışacak.

Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası! Güney Amerika ekibi talip olup transfer için tarih verdiler
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yei sürpriz bir takım talip oldu. Daha önce Avrupa'dan transfer teklifi alan Icardi'ye bu kez Güney Amerika kıtasından Flamengo talip oldu.

TARİH BİLE VERDİLER: OCAK 2025

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Breziya basınından Bola VIP'nin haberine göre; Brezilya futbolunun köklü kulübü Flamengo, Ocak 2025'te Icardi ile görüşme yapıp Galatasaray'a transfer teklifini iletecek. Mauro Icardi'yi transfer edebilmek için birçok oyuncudan vazgeçtiklerini belirten Brezilya medyası, Icardi için her şeyi yapmaya hazır olduklarını yazdı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

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Mauro Icardi'nin sözleşmesinin 2026 yılında bitecek olmasını da fırsat bilen Flamengo, Galatasaray'a yüksek bonservisli bir teklif yapıp Icardi'yi ikna turlarına başlayacak. Türkiye'de mutlu olduğu bilinen Icardi'nin nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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