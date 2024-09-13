Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası! Güney Amerika ekibi talip olup transfer için tarih verdiler

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yei sürpriz bir takım talip oldu. Daha önce Avrupa'dan transfer teklifi alan Icardi'ye bu kez Güney Amerika kıtasından Flamengo talip oldu.

TARİH BİLE VERDİLER: OCAK 2025

Breziya basınından Bola VIP'nin haberine göre; Brezilya futbolunun köklü kulübü Flamengo, Ocak 2025'te Icardi ile görüşme yapıp Galatasaray'a transfer teklifini iletecek. Mauro Icardi'yi transfer edebilmek için birçok oyuncudan vazgeçtiklerini belirten Brezilya medyası, Icardi için her şeyi yapmaya hazır olduklarını yazdı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Mauro Icardi'nin sözleşmesinin 2026 yılında bitecek olmasını da fırsat bilen Flamengo, Galatasaray'a yüksek bonservisli bir teklif yapıp Icardi'yi ikna turlarına başlayacak. Türkiye'de mutlu olduğu bilinen Icardi'nin nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu.