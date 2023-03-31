Mauro Icardi'nin barıştığı sevgilisi Wanda Nara paylaştı! "Başka bir çocuk ister miydin?"

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, saha içindeki müthiş performansıyla alkış toplarken, saha dışında da gündemden düşmüyor.

BARIŞTILAR...

Özellikle Wanda Nara ile bir dargın, bir barışık ilişkisi konuşulan golcü oyuncu ayrıldığı eşiyle tekrar barışırken, sosyal medyadan da paylaşımlarını sürdürüyor.

"ICARDI BABA OLUYOR"

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları son gönderi ise takipçilerinin 'Icardi baba oluyor' yorumları yapmasına neden oldu.

PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTI

Wanda Nara küvezde bulunan bir bebekle paylaştığı fotoğrafa 'Başka bir çocuğun olmasını ister miydin' diyerek Icardi'ye etiketledi. Arjantinli golcü ise bu gönderiye 'Bu konuda düşüneceğim' yanıtını yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...





