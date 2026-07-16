Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'da geçirdiği şampiyonluklar ve attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile dün itibarıyla yollar resmen ayrıldı. Tecrübeli santrforun futbol hayatına hangi kulüpte devam edeceği sorusu da cevabını bulmaya başladı.

RADİKAL BİR DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Avrupa'dan ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok kulübün radarına giren dünyaca ünlü golcünün, transferi için gelen teklifleri büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. Futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bu ayrılık hamlesinin ardından, Icardi'nin kariyerinin bu döneminde çok daha farklı bir rotaya doğru yelken açacağı ve yeni kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

KARARIN PERDE ARKASI AİLEVİ SEBEPLER

Yıldız oyuncunun Türkiye macerasını sonlandırıp yeni bir sayfa açma isteğinin temelinde ise tamamen saha dışı faktörler yer alıyor. Son dönemde yaşadığı ailevi nedenlerden dolayı zorlu bir süreçten geçen Arjantinli golcünün, kariyerine kendi ülkesi Arjantin'de devam etmek istediği bildirildi. Ailesine daha yakın olabilmek adına radikal bir karar alan tecrübeli oyuncunun, gelen teklifler arasında yalnızca ülkesindeki kulüplerin kontratlarına sıcak baktığı ve transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.