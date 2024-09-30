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Mauro Icardi, saha dışında da Galatasaraylı taraftarların gönlünü fethetmeye devam ediyor! Sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giymiş küçük bir taraftarı paylaştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.09.2024 17:04
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Galatasaraylı olup Fenerbahçe forması giydirilen bir çocuğu paylaştı. Icardi söz konusu paylaşımda "Doğum günün kutlu olsun minik aslan, sana hayatında en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, saha dışında da Galatasaraylı taraftarların gönlünü fethetmeye devam ediyor! Sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giymiş küçük bir taraftarı paylaştı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a bağlılığıyla kısa süre içinde taraftarları kendisine aşık eden Mauro Icardi, saha dışında da gündeme gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞ

Minik bir Galatasaray taraftarı olmasına rağmen üstünde Fenerbahçe forması olan taraftarın videosunu paylaşan Icardi, yazdığı notla yine sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti.

"GERÇEK GÜÇ VE DUYGU, GİYDİĞİNİZDE DEĞİL KALBİNİZDEDİR"

Fenerbahçe forması giydirilen küçük taraftara seslenen Icardi, "Gerçek güç ve duygu, giydiğinizde değil kalbinizdedir; gerçek olan, renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun minik aslan, sana hayatında en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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