Mauro Icardi, saha dışında da Galatasaraylı taraftarların gönlünü fethetmeye devam ediyor! Sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giymiş küçük bir taraftarı paylaştı...

Galatasaray'a bağlılığıyla kısa süre içinde taraftarları kendisine aşık eden Mauro Icardi, saha dışında da gündeme gelmeye devam ediyor.
Minik bir Galatasaray taraftarı olmasına rağmen üstünde Fenerbahçe forması olan taraftarın videosunu paylaşan Icardi, yazdığı notla yine sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti.
Fenerbahçe forması giydirilen küçük taraftara seslenen Icardi, "Gerçek güç ve duygu, giydiğinizde değil kalbinizdedir; gerçek olan, renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun minik aslan, sana hayatında en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.