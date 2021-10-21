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Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında mutlu son!

21.10.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın yaşadığı ayrılık krizi mutlu sonla bitti. Birkaç gün önce, kendisini aldattığı için Icardi'yi terk ettiğini söyleyen Wanda Nara'dan yeni bir duyuru geldi...

Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında mutlu son!

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’in yıldızı Mauro Icardi, özel hayatındaki krizden mutlu sonla ayrıldı. Icardi’nin eşi Wanda Nara, yıldız futbolcunun kendisini aldattığını iddia ettikten sonra sosyal medyada nikah yüzüğü olmadan fotoğraflarını paylaştı ve arkadaşlarına ayrılıklarını açıklayan mesajlar atmıştı.

TELEGRAM’DAKİ KONUŞMALARI YAKALADI!

Icardı’nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, yıldız futbolcunun takip etmediği halde China Suarez’in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle şüphelendi. China ve Icardi Telegram üzerinden konuşmaya başlarken bir tuhaflık sezen Wanda, hesaplarının şifresini istedi. Telegram’daki konuşma ve görseller Wanda Nara’nın aldatıldığını ortaya koydu. China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara boşanmak için hazırlıklara başlamıştı.

Ancak bugün Icardi, eşi Wanda Nara’ya sarıldığı bir fotorğafını yayınlayarak ayrılık söylentilerinin sona erdiğini gösterdi. Yıldzı futbolcu, “Bu güze aileye güvenmeye devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın lokomotifi olduğun için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Sevdiklerini incitmek ne kadar acı verici. Sadece incittiğin kişiler seni affedince iyileşirsin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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