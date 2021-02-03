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  4. Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftine hırsız şoku! Kayıpları 3 buçuk milyon TL!

Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftine hırsız şoku! Kayıpları 3 buçuk milyon TL!

03.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftine hırsız şoku! Kayıpları 3 buçuk milyon TL!

Futbol dünyasının en çok konuşulan çifti Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti hırsız şokuyla sarsıldılar. Neuilly-sur-Seine'de bulunan evlerine hırsız giren çiftin kaybı 350 bin sterlin değerinde.

PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Pazar akşamı Lorient'e karşı ilk 11'de forma giydi. PSG'nin deplasmanda 3-2 kaybettiği günün sabahında Icardi hayatının şokunu yaşadı.Icardi ve Nara çiftinin Neuilly-sur-Seine'de bulunan evlerine Pazar sabahı hırsız girdi.

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Hırsızlar çiftin 350 bin sterlin değerindeki mücevheratını çaldı ve ortadan kayboldu.Arjantinli forvet evlerine hırsız girdiğini fark etti ve hemen polisi aradı.Olay yerine gelen polis ekipleri DNA örnekleri aldı ve hırsızların zorla pencereden içeri girdiğini tespit etti.Çalınan eşyaların toplam değerinin 350 bin sterlin olduğu belirlenirken geniş çaplı arayış başladı.Çalınan eşyalar arasında tasarımcı kıyafetleri, saatler ve mücevherler yer alıyor.

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