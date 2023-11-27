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  4. Mauro Icardi ve Wanda Nara düğün yapacak! Erden Timur'dan bomba teklif

Mauro Icardi ve Wanda Nara düğün yapacak! Erden Timur'dan bomba teklif

27.11.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren eşi Wanda Nara, Çırağan Sarayı'nda bir kez daha nikah masasına oturacak.

Galatasaray'ın gol kralı Icardi futbol hayatı kadar özel hayatıyla da gündemde. Müstehcen pozlarla dikkat çeken eşiyle de adından söz ettiren Icardi bir kez daha evleniyor.

Wanda Nara, Gente dergisine verdiği demeçte Mauro İcardi'nin 10 yıl sonra kendisine yeniden evlenme teklif ettiğini açıkladı.

Nara, "İcardi bir düğün daha önerdi ama bunu organize edecek vaktimiz olmadı. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak bunun Arjantin'de olacağını varsayıyorum" dedi.

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Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'dan Mauro İcardi'ye efsane bir teklif geldi. Timur'un, "Şampiyon olalım. Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım. Tüm dünya boğazın incisine geliyor" dediği öğrenildi.

Başarılı futbolcunun, bu öneriyi Wanda Nara'ya götüreceği ifade edildi.


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Mauro Icardi
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