Mauro Icardi Wanda Nara'nın kredi kartlarını bloke etti! Avukattan bomba sözler

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın inişli çıkışlı ilişkisi uzun zamandır gündemde. Boşanma kararı alan Wanda Nara hiç beklemediği bir darbe yedi.

“Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyen Wanda Nara için Icardi'den bomba bir hamle geldi.

Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; Mauro Icardi, kendisinden boşanan eşi Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdi.

WANDA NARA'NIN AVUKATI: 50 YILDIR ERKEKLER...

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir yayında konuyla ilgili "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor" dedi.

Wanda'nın avukatı devamında ise "50 yıldır erkeklerin ilk yaptığı şey kredi kartını kapatmak ya da küçük çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek olur" ifadelerini kullandı.