Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi.

REAL BETIS ÇOK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberde Icardi için Real Betis tüm şartları zorlayacak. Transfer listesine alınan Arjantinli oyuncu için devre arasında girişimler başlayacak. Mauro Icardi ile Galatasaray öncesi birçok Arap ekibi de ilgilenmiş ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

