SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme

11.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 31 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla inanılmaz performans gösteren Icardi için İspanyol ekibi transfer girişimlerine başladı.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi.

REAL BETIS ÇOK İSTİYOR

thumbs_b_c_9fc26f46696d6f32affa1e54c67a0219

İtalyan basınında yer alan haberde Icardi için Real Betis tüm şartları zorlayacak. Transfer listesine alınan Arjantinli oyuncu için devre arasında girişimler başlayacak. Mauro Icardi ile Galatasaray öncesi birçok Arap ekibi de ilgilenmiş ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi, Antalya dönüşü uçakta çileden çıktı!Icardi, Antalya dönüşü uçakta çileden çıktı!
Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı!Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı!
Bursa'da tarihi çöküş! Amatör takıma karşı...Bursa'da tarihi çöküş! Amatör takıma karşı...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi Süper Lig süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.