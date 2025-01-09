Mauro Icardi yeni sevgilisini paylaştı! Şimdi Wanda Nara düşünsün...

Galatasaraylı futbolcu Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile olan ayrılığının ardından China Suarez ile adı anılmaya başlamıştı.

Sonunda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaları doğrulayan Icardi, yeni sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Arjantinli futbolcu, fotoğrafın altına yazdığı "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" mesajıyla da aşkını ilan etti.

ICARDI'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, son dönemde rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamış ancak kısa süre sonra ondan da ayrılmıştı. Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi ile eski fotoğraflarını yeniden paylaşarak herkesi şaşırtmıştı. Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin yeni sevgilisiyle olan paylaşımına, Wanda Nara’nın ne tepki vereceği merak ediliyor.



Icardi’nin yeni sevgilisi olarak gündeme gelen China Suarez, Arjantinli oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda çocuklarıyla birlikte yer alıyor. Icardi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.