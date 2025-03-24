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Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor! Sahalara dönüş tarihi belli oldu... Yeni imajı şaşkınlık yarattı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.03.2025 21:33
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Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi'nin saha çalışmalarına haziran ayının ortasında başlaması beklenirken yıldız ismin yeni imajı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor! Sahalara dönüş tarihi belli oldu... Yeni imajı şaşkınlık yarattı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında oynanan mücadelede yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netleşti. Kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi'nin çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti.

DÖNÜŞ ZAMANI BELLİ OLDU

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Öte yandan Tedavisini Arjantin'de sürdüren ve zaman zaman İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarına desteğini ileten Mauro Icardi, gelecek sezonun başı itibarıyla takıma dönebilecek.

15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

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Takvim'in haberine göre; Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.

Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

GÖRENLER TANIYAMADI

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, '80'ler Doğum Günü Partisi' tarzıyla sosyal medyada görücüye çıktı.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

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Yıldız golcünün yeni tarzı, sosyal medya üzerinden birçok yorum ve beğeni alırken görenler hayranlıklarını da gizleyemedi. Mauro Icardi ve sevgilisi, farklı karelerle sosyal medyada paylaştıkları gönderilerinde büyük ilgi gördü.

İŞTE ICARDI'NİN YENİ TARZI

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