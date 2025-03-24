Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor! Sahalara dönüş tarihi belli oldu... Yeni imajı şaşkınlık yarattı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında oynanan mücadelede yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netleşti. Kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi'nin çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti.

DÖNÜŞ ZAMANI BELLİ OLDU

Öte yandan Tedavisini Arjantin'de sürdüren ve zaman zaman İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarına desteğini ileten Mauro Icardi, gelecek sezonun başı itibarıyla takıma dönebilecek.

15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Takvim'in haberine göre; Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.

Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, '80'ler Doğum Günü Partisi' tarzıyla sosyal medyada görücüye çıktı.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Yıldız golcünün yeni tarzı, sosyal medya üzerinden birçok yorum ve beğeni alırken görenler hayranlıklarını da gizleyemedi. Mauro Icardi ve sevgilisi, farklı karelerle sosyal medyada paylaştıkları gönderilerinde büyük ilgi gördü.

İŞTE ICARDI'NİN YENİ TARZI