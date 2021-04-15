Mavera ile ekrana dönen Zara'nın annesi olay oldu

Ramazan ayında Mavera adlı diziyle ekrana dönen Zara estetikli haliyle gündemden düşmüyor. Değişimine dair sık sık sosyal medyada dikkat çeken Zara sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Zara'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor.

Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor.

Çoğu takipçi annesinin çok güzel olduğunu söylerken estetiksiz olsa kendisinin de bu kadar güzel yaşlanacağını dile getirdi. Bazı takipçiler ise "Annesinin kızı" yorumları yaparken bazı takipçiler "Annen senden güzel" yorumları yaptı.



