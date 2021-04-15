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Mavera ile ekrana dönen Zara'nın annesi olay oldu

15.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık değişimiyle gündeme gelen şarkıcı Zara'nın annesini görenler şoke oldu. Zara'nın annesine beğeni ve yorum yağdı.

Mavera ile ekrana dönen Zara'nın annesi olay oldu

Ramazan ayında Mavera adlı diziyle ekrana dönen Zara estetikli haliyle gündemden düşmüyor. Değişimine dair sık sık sosyal medyada dikkat çeken Zara sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Zara'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor.

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Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor.

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Çoğu takipçi annesinin çok güzel olduğunu söylerken estetiksiz olsa kendisinin de bu kadar güzel yaşlanacağını dile getirdi. Bazı takipçiler ise "Annesinin kızı" yorumları yaparken bazı takipçiler "Annen senden güzel" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mavera dizisi
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