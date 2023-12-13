SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba
  4. Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansıyla Lakers engelini aştı!

Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansıyla Lakers engelini aştı!

13.12.2023 10:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansının yardımıyla konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 127-125 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişmeli geçen mücadelesinde Mavericks, sezon içi turnuvasını kazanan Lakers'ı yenerek sezonun 15. galibiyetine uzandı.

Mavericks'te all-star Doncic 33 sayı, 17 asist ve 6 ribaunt, Tim Hardaway 32 sayı, Dante Exum 26 sayı ve 4 ribaunt, Grant Williams 19 sayıyla oynadı.

Bu sezon 10. kez kaybeden Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı ve 11 ribaunt, LeBron James 33 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve 3 top çalma, Austin Reaves 22 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Taurean Prince 15 sayı, 4'er ribaunt ve asistle mücadele etti.

SUNS, WARRIORS'I 3 SAYI FARKLA YENDİ

Öne çıkan diğer çekişmeli müsabakada Phoenix Suns, ağırladığı Golden State Warriors'ı 119-116 mağlup etti.

Sezonun 13. galibiyetine imza atan Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Jusuf Nurkic 17 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Bradley Beal 16 sayı, 3'er ribaunt ve asist, Jordan Goodwin 16 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Chimezie Metu 14 sayı ve 5 ribaunt ile skora katkı verdi.

  1. maçında 13. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Stephen Curry 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Brandin Podziemski 20 sayı, 11 ribaunt ve 5 asist, Jonathan Kuminga 16 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 15 sayı, 11 asist ve 5 ribaunt, Dario Saric 15 sayı ve 4 ribauntluk performans sergiledi.
    Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas’ta yerel gazeteler, spor sayfalarını kararttı!Sivas’ta yerel gazeteler, spor sayfalarını kararttı!
Herkesin konuştuğu olay! G.Saray bunu 5. kez yaptıHerkesin konuştuğu olay! G.Saray bunu 5. kez yaptı
Okan Buruk'a seslendi: Bunları takımdan kov!Okan Buruk'a seslendi: Bunları takımdan kov!
Anahtar Kelimeler:
Luka Doncic lakers NBA atan ligi sezon iyet
En Çok Okunan Haberler
11 ilde orman sınırları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

11 ilde orman sınırları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Okan Buruk'a seslendi: Bunları takımdan kov!

Okan Buruk'a seslendi: Bunları takımdan kov!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!

Küresel çapta ilk vaka! Hapşırığını tutmak isterken nefes borusu yırtıldı

Küresel çapta ilk vaka! Hapşırığını tutmak isterken nefes borusu yırtıldı

Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Bu kadar vurdumduymazlık olmaz"

Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Bu kadar vurdumduymazlık olmaz"

G.Saray'ı eleyen Kopenhag'ın hocasının maç sonu sözleri olay oldu!

G.Saray'ı eleyen Kopenhag'ın hocasının maç sonu sözleri olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.