SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Mavericks, Bucks'ı Doncic'in etkili oyunuyla yendi

Mavericks, Bucks'ı Doncic'in etkili oyunuyla yendi

BASKETBOL HABERLERİ  | 09.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks'ı uzatma sonunda 136-132 mağlup etti.

Mavericks, Bucks'ı Doncic'in etkili oyunuyla yendi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Mavericks ile ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Bucks arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu. Mavericks, 119-119'luk skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 136-132 kazandı.

36 sayı ve 14 ribaunt üreten Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, 19 asistle de kariyer rekoru kırdı. 21 yaşındaki Doncic, bu sezon 17. kez "triple double" yaptı.

Mavericks'te Dorian Finney-Smith 27 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Kristaps Porzingis de 26 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 13 ribaunt, 5 blok, Brook Lopez 34 sayı, 7 ribaunt ve Khris Middleton 21 sayı, 11 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

SUNS 5'TE 5 YAPTI

Miami Heat'i 119-112 yenen Phoenix Suns, lige verilen aradan sonra çıktığı 5. maçtan da galip ayrıldı. Suns'ı galibiyete, 35 sayı, 6 asist üreten Devin Booker, 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton ve kenardan gelerek 20 sayı atan Jevon Carter taşıdı.

Heat cephesinde Tyler Herro'nun 25 sayı, 10 asist, 8 ribaunt ve Duncan Robinson'ın 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Fenerbahçe Beko'da yeni sezon başladıFenerbahçe Beko'da yeni sezon başladı
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Valilik duyurdu! Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı

Valilik duyurdu! Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı

F.Bahçe'den bir transfer daha!

F.Bahçe'den bir transfer daha!

Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması

Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması

Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Bundan sonra o kelimeyi kullanmayacağız

Bundan sonra o kelimeyi kullanmayacağız

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mavericks, Bucks'ı Doncic'in etkili oyunuyla yendi

Doncic, Dallas'ı zafere taşıdı

Igor Kokoskov sağlık kontrolünden geçti

Kokoskov sağlık kontrolünden geçti

Nijeryalı basketbolcu Michael Ojo hayatını kaybetti

Spor dünyasını yasa boğan ölüm!

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon başladı

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon başladı

Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu

Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.