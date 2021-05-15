Mavi Boncuk filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Mavi Boncuk filminin oyuncu kadrosu

Ünlü assolist Emel Sayın’ın sahne aldığı gazinoya eğlenmeye giden 6 arkadaş, gelen hesapla şoke olur. Evdeki hesap çarşıya uymayınca, gazino çalışanları tarafından biraz hırpalanırlar ve kötü muamele görürler. Mavi Boncuk filmi de işte tam burada başlar. Kafadarlar, gazinonun patronuna ders vermek için Emel Sayın’ı halıya sarıp kaçırır. Mavi Boncuk filminde ne olursa işte bundan sonra olur…

MAVİ BONCUK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1 Ocak 1975’te vizyona giren Mavi Boncuk filminin yönetmenliğini usta isim Ertem Eğilmez yaptı. Senaryosunu Sadık Şendil ile Zeki Alasya’nın yazdığı film, İstanbul Yeşilköy Gazi Evrensoy caddesinde yer alan Stavro'nun eski köşkü olarak bilinen mekânda çekildi.

Bazı çekimleri de Beyoğlu'nda tamamlandı.

FİLMİN KONUSU

6 kafadar, ünlü sanatçı Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmek için gidiyor. Ceplerindeki parayla gazete ilanındaki mönüyü karşılayacağını zannediyorlar. Fakat, evdeki hesap çarşıya uymayınca, yüksek gelen hesaba itiraz ediyorlar. Karşılaştıkları kötü muamelenin ardından gazinonun sahibinden intikam almak için assolist Emel Sayın’ı kaçırırlar.