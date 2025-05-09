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Mavi diploma nedir, ne işe yarar ve nasıl alınır? Mavi diploma hangi ülkelerde geçerli? Mavi diploma veren üniversiteler

Türkiye’de eğitim alan öğrenciler, aldıkları eğitimin seviyesine ve bölümlerine göre çeşitli imkânlardan yararlanabilmektedirler. Devlet desteği ile gerçekleştirilen çeşitli uygulamalar üniversite öğrencilerine çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Mavi diploma nedir, ne işe yarar ve nasıl alınır? Mavi diploma hangi ülkelerde geçerli? Mavi diploma veren üniversiteler
Ferhan Petek

Türkiye’de yüksek öğrenim derecesinde eğitim gören öğrencilerin yararlanabileceği birçok imkan vardır. Bu imkanlar hem ülke içinde hem de imzalanan protokoller ile uluslararası alanda geçerliliği bulunulabilen imkanlardır. 1999 yılında başlatılmış olan Bologna süreci olarak anılan sürecin bir parçası olarak hayata geçirilen mavi diploma da bu uygulamalardan biridir.

Mavi diploma nedir? Mavi diploma nasıl alınır?

En kısa tanımı ile mavi diploma, öğrencilerin, üniversitelerde almış oldukları eğitimin Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde de geçerli olduğunu ifade eden bir diplomadır. Mavi diploma adı verilen belgeye sahip bir öğrenci ayrıca yurt dışında eğitimi için çeşitli imkanlardan yararlanma hakkı da kazanır.

Üniversiteden mezun olan kişiler, mavi diploma belgesi alarak eğitim aldıkları alanda yurt dışında çeşitli akademik imkanlardan yararlanabilirler. Birçok ülkede geçerliği bulunan ve tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kapsayan bu uygulama çeşitli koşullara sahip kişiler tarafından alınabilir.

Mavi diploma ne işe yarar?

Öğrenciler, mavi diploma alarak yükseköğrenim gördükleri alanda lisans programını başarıyla tamamladıklarını ispat etmiş olurlar. Mavi diploma mezun olan kişiye şu avantajları sağlar:

  • Yurt dışında geçerli bir diploma sahibi olmak,
  • Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde eğitimlerini sürdürebilme,
  • Avrupa Birliği üye ülkelerinde kariyer yapma imkanı,
  • Yurt dışında yüksek lisans ya da doktora programlarına başvuru imkanı,
  • Uluslararası alandaki çeşitli projelere dahil olabilme.

Mavi diploma hangi ülkelerde geçerlidir?

Avrupa Birliği ülkelerinde akademik anlamda çeşitli imkanlardan yararlanmak için mavi diploma veren üniversitelerde eğitim almak gereklidir. Ülkemizde bu belgeyi veren üniversiteler şunlardır:

  • Atılım Üniversitesi
  • Başkent Üniversitesi
  • Beykent Üniversitesi
  • Bahçeşehir Üniversitesi
  • Bilkent Üniversitesi
  • Çağ Üniversitesi
  • Fatih Üniversitesi
  • Koç Üniversitesi
  • Maltepe Üniversitesi
  • Nişantaşı Üniversitesi
  • Okan Üniversitesi
  • Özyeğin Üniversitesi
  • Sabancı Üniversitesi
  • Yaşar Üniversitesi
  • İstanbul Arel Üniversitesi
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi
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