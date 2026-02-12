Mavi Şimşekler eridi bitti! FIFA'dan son darbe geldi: Eksi 40 puanla küme düşüyorlar... Balotelli'li günlerden bu hale nasıl gelindi?

İki yıl önce Süper Lig'de Avrupa kupalarını zorlayan, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Artem Dzyuba gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Adana Demirspor, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi, FIFA'dan gelen haberle bir kez daha sarsıldı.

FIFA'DAN 12 PUAN SİLME CEZASI

Mali krizle boğuşan ve borç batağında olan Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi acımadı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; kulübe iki farklı dosyadan toplam 12 puan silme cezası verildi.

Bu cezayla birlikte ligde zaten zor durumda olan Adana Demirspor'un puanı eksi 40'a düştü. Matematiksel olarak kurtuluş şansı kalmayan Mavi-Lacivertliler, önümüzdeki sezon yoluna TFF 2. Lig'de devam edecek.

YILDIZLAR TOPLULUĞUNDAN YIKIMA

Başkan Murat Sancak döneminde kurulan ve Süper Lig'e damga vuran o şaşaalı kadrodan geriye büyük bir borç yükü ve hukuki sorunlar kaldı. Avrupa hayalleri kuran camia, sadece iki yıl içinde amatör kümeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir yapıya dönüştü.

YÖNETİM TARAFTARA GEÇTİ: "HALKIN TAKIMI"

Mali krizin derinleşmesiyle birlikte kulüp yönetimi, camianın efsane taraftar grubu Şimşekler Grubu öncülüğünde kurulan yapıya devredildi. "Yaşasın Demirspor" kampanyasıyla kulübü devralan taraftarlar, şu açıklamayı yapmıştı: "Adana Demirspor, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Bu bir nöbet değişimidir. Yeni yönetim oluşana kadar kulübün tüm işleyişi geçici yönetim tarafından yürütülecektir."

MURAT SANCAK EV HAPSİNDE

Çöküşün arka planında ise hukuki süreçler de etkili oldu. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski başkan Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde ev hapsi şartıyla adli kontrolle tahliye edilmişti.