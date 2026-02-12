SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor

Mavi Şimşekler eridi bitti! FIFA'dan son darbe geldi: Eksi 40 puanla küme düşüyorlar... Balotelli'li günlerden bu hale nasıl gelindi?

Bir dönem Süper Lig'i sallayan, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Adana Demirspor'da tarihi çöküş resmileşti! FIFA Disiplin Komitesi'nden gelen 12 puan silme cezasıyla puanı -40'a inen Güney ekibi, resmen 2. Lig'in yolunu tuttu. Yönetimi taraftara geçen, eski başkanı ev hapsinde olan kulüpte kâbus bitmiyor.

Mavi Şimşekler eridi bitti! FIFA'dan son darbe geldi: Eksi 40 puanla küme düşüyorlar... Balotelli'li günlerden bu hale nasıl gelindi?
Emre Şen

İki yıl önce Süper Lig'de Avrupa kupalarını zorlayan, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Artem Dzyuba gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Adana Demirspor, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi, FIFA'dan gelen haberle bir kez daha sarsıldı.

FIFA'DAN 12 PUAN SİLME CEZASI

Mali krizle boğuşan ve borç batağında olan Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi acımadı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; kulübe iki farklı dosyadan toplam 12 puan silme cezası verildi.

Bu cezayla birlikte ligde zaten zor durumda olan Adana Demirspor'un puanı eksi 40'a düştü. Matematiksel olarak kurtuluş şansı kalmayan Mavi-Lacivertliler, önümüzdeki sezon yoluna TFF 2. Lig'de devam edecek.

YILDIZLAR TOPLULUĞUNDAN YIKIMA

Mavi Şimşekler eridi bitti! FIFA dan son darbe geldi: Eksi 40 puanla küme düşüyorlar... Balotelli li günlerden bu hale nasıl gelindi? 1

Başkan Murat Sancak döneminde kurulan ve Süper Lig'e damga vuran o şaşaalı kadrodan geriye büyük bir borç yükü ve hukuki sorunlar kaldı. Avrupa hayalleri kuran camia, sadece iki yıl içinde amatör kümeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir yapıya dönüştü.

YÖNETİM TARAFTARA GEÇTİ: "HALKIN TAKIMI"

Mali krizin derinleşmesiyle birlikte kulüp yönetimi, camianın efsane taraftar grubu Şimşekler Grubu öncülüğünde kurulan yapıya devredildi. "Yaşasın Demirspor" kampanyasıyla kulübü devralan taraftarlar, şu açıklamayı yapmıştı: "Adana Demirspor, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Bu bir nöbet değişimidir. Yeni yönetim oluşana kadar kulübün tüm işleyişi geçici yönetim tarafından yürütülecektir."

MURAT SANCAK EV HAPSİNDE

Mavi Şimşekler eridi bitti! FIFA dan son darbe geldi: Eksi 40 puanla küme düşüyorlar... Balotelli li günlerden bu hale nasıl gelindi? 2

Çöküşün arka planında ise hukuki süreçler de etkili oldu. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski başkan Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde ev hapsi şartıyla adli kontrolle tahliye edilmişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'da beklenen Icardi zirvesi! Dursun Özbek tarih vererek duyurduGalatasaray'da beklenen Icardi zirvesi! Dursun Özbek tarih vererek duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.